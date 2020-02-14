Бобровский: Сорокин — большая звезда в КХЛ. Его следующий уровень — покорить НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский считает, что голкиперу ЦСКА Илье Сорокину в межсезонье стоит перебраться в Национальную хоккейную лигу.
«Я бы сказал приезжать. С точки зрения вратарского мастерства и развития здесь работают очень углублённо. И тут немного другой уровень. Не хочу сказать ничего плохого о КХЛ. Это тоже очень сильная лига, там работают хорошие специалисты. Но я думаю, что Илья уже всё выиграл в КХЛ. Он там — большая звезда. И его следующий уровень, как я думаю, — покорить НХЛ.
Мне кажется, что российские голкиперы работают и стараются. И у них есть все условия. Они имеют лёд, рядом есть хорошие тренеры и специалисты, которые занимаются конкретно с голкиперами и всегда помогут. Я не удивлен нисколько. Вот смотрел молодёжный чемпионат мира — там здорово сыграли оба парня: и Ярослав Аскаров, и Амир Мифтахов. В прошлом сезоне тоже два вратаря с МЧМ запомнились: Пётр Кочетков и Даниил Тарасов. Я очень рад, что российская школа работает и растёт», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.
- 14 февраля 2020
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