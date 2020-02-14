Тимченко — о Морозове: КХЛ продолжит неуклонно следовать стратегии развития лиги

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента лиги.

«Сегодня произошли изменения в руководстве Континентальной хоккейной лиги. Вы уже знаете, что Дмитрий Чернышенко вошёл в состав нового правительства России в ранге вице-премьера. В сферу его деятельности среди прочих будет входить и курирование вопросов спорта, так что, я уверен, мы не раз ещё будем контактировать с Дмитрием Николаевичем. Я хотел бы сегодня выразить огромную благодарность Дмитрию Николаевичу за ту работу, которая была проделана им в течение пяти лет. Под его руководством лига вышла на новый уровень, поступательно развивается согласно разработанной стратегии, совершенствуется во всех направлениях – от повышения инвестиционной привлекательности, уровня зрительского интереса и спортивного мастерства игроков до внедрения новейших технологий. На посту вице-премьера РФ Дмитрию Николаевичу предстоит решить немало ответственных и приоритетных задач. Его профессиональная биография тесно связана с реализацией масштабных и смелых проектов – уверен, что компетентность и управленческий опыт помогут ему добиться успехов. Этого я ему желаю от всей души.

Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея. Думаю, нет необходимости долго представлять великолепного мастера, одного из самых ярких нападающих в истории российского хоккея, серебряного призёра Олимпиады, двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и лига продолжит неуклонно ей следовать.



Алексею Алексеевичу желаю успеха на новом посту. Он начинает новый период в своей карьере и, я уверен, снова окажется победителем. Для этого у него есть все необходимые качества», — цитирует Тимченко пресс-служба КХЛ.