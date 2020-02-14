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Есмантович: перед Морозовым стоят важные задачи. Стоит рассмотреть вопрос потолка зарплат

Есмантович: перед Морозовым стоят важные задачи. Стоит рассмотреть вопрос потолка зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

«Это большой вызов для Алексея Морозова, он достаточно молодой руководитель, и у него теперь появилась уникальная возможность применить свои знания и опыт в столь интересном и перспективном проекте, как КХЛ. Перед ним стоят важные задачи. Я говорю прежде всего о том, чтобы молодёжь оставалась в России и не уезжала за океан в юном возрасте.

Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге. Алексей Морозов ещё на ледовой арене доказал всем, что он человек с характером, что он истинный боец. Надеюсь, он продолжит придерживаться той стратегии развития КХЛ, которую мы приняли несколько лет назад», — приводятся слова Есмантовича в пресс-релизе КХЛ.

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