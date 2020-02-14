Есмантович: перед Морозовым стоят важные задачи. Стоит рассмотреть вопрос потолка зарплат

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

«Это большой вызов для Алексея Морозова, он достаточно молодой руководитель, и у него теперь появилась уникальная возможность применить свои знания и опыт в столь интересном и перспективном проекте, как КХЛ. Перед ним стоят важные задачи. Я говорю прежде всего о том, чтобы молодёжь оставалась в России и не уезжала за океан в юном возрасте.

Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге. Алексей Морозов ещё на ледовой арене доказал всем, что он человек с характером, что он истинный боец. Надеюсь, он продолжит придерживаться той стратегии развития КХЛ, которую мы приняли несколько лет назад», — приводятся слова Есмантовича в пресс-релизе КХЛ.