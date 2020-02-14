Обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Князев стал спортивным директором «Кузни»

Новым спортивным директором новокузнецкого «Металлурга» стал Кирилл Князев, сообщается на официальном сайте клуба. Константин Турукин, ранее занимавший этот пост, продолжит работу в системе клуба в качестве тренера.
«Кирилл Князев (09.06.1983) — воспитанник ижевского хоккея. По итогам сезона-2017/2018 нападающий, начинавший чемпионат в Высшей лиге в составе «Ижстали», а затем выступавший за румынский клуб «Корона Брашов», завершил профессиональную игровую карьеру.
За свою карьеру в сильнейшей хоккейной лиге России провёл более 400 матчей, набрал 117 (67+50) очков, выступая за такие команды, как «Салават Юлаев», «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Югра», «Торпедо» и «Автомобилист».
В сезоне-2012/2013 играл в КХЛ за чемпионский состав «Динамо». Имеет опыт выступления за сборную России на этапе Еврохоккейтура. В 2006 году вместе с минской «Юностью» стал чемпионом Беларуси», — сказано в официальном сообщении пресс-службы.
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