Жамнов: Морозов прекрасно понимает те задачи, которые надо решать. Чем нужно – поможем

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

«Алексей Морозов – хоккейный человек, играл на высоком уровне. Я думаю, и на этой высокой должности у него всё получится. Чем нужно – поможем. Главное – у Алексея есть амбиции, он прекрасно понимает те задачи, которые надо решать.

Не самый последний фактор из тех, которые говорят за него – большой авторитет в хоккейном мире. Игра в КХЛ, НХЛ – он хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство. Если говорить о его первых шагах – давайте подождём. Мы с Алексеем в ближайшее время обязательно увидимся и пообщаемся», — приводятся слова Жамнова в пресс-релизе КХЛ.