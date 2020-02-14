СКА-1946 досрочно выиграл регулярный чемпионат МХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ СКА-1946 в клубном дерби со СКА-Варяги одержал верх — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

Уже в самом начале матча «красно-синим» удалось оформить две быстрые шайбы: сначала Артем Жук кистевым броском прошил Никиту Мельничука, а минуту спустя в большинстве Иван Манин с близкого расстояния удвоил преимущество «сорок шестых».



После перерыва «Варяги» получили два шанса на то, чтобы реализовать большинство, однако «сорок шестые» вчетвером также справлялись с атаками гостей.

В середине второго периода гости смогли отыграть шайбу — Кирилл Танков в ближнем бою переиграл Дмитрия Николаева.



Уже на первой минуте третьего периода хозяевам удалась голевая атака: Никита Шуйдин подобрал шайбу на пятаке и поразил ворота «Варягов». Вскоре в воротах Мельничука оказалась и четвертая шайба: Максим Кровяков завершил трехходовую комбинацию. Гости сумели воспользоваться ошибкой хозяев при выходе из зоны, и Борисов помог им отыграть одну шайбу. Впрочем, СКА-1946 практически сразу же ответили еще одной шайбой: сделал это Артем Градович.

Таким образом, СКА-1946 одержал 42-ю победу в основе время в 58-и играх и досрочно выиграл регулярный чемпионат МХЛ.