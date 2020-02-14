«Локомотив» полностью перешёл на HD-трансляции домашних матчей

«Твиттер» KHL Media сообщил, что с 13 февраля 2020 года все домашние матчи ярославского «Локомотива» транслируются в формате HD. Большинство домашних матчей «Локомотива» до этого момента показывались в SD-качестве.
Бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко негативно отзывался о качестве трансляций ярославского клуба:
«Считаю, что на нашем телевидении достаточно показывается матчей. У нас есть два отдельных канала КХЛ, мало кто может этим похвастать.
Показывать бесплатно? Идея прекрасная, но всё дело в монетизации. Как правило, мы показываем все матчи на местных каналах, это такой компромисс. Что касается будущего, то очевидно, что в интернете удобно смотреть. Здесь КХЛ предлагает хорошее решение в виде мобильных приложений, и думаю, что у нас не так всё дорого, по сравнению с другими продуктами.
Плохая картинка из Ярославля? Мы сами недоумеваем. Наверное, надо их перестать показывать на какое-то время, и, может быть, ситуация изменится», — говорил функционер на декабрьской пресс-конференции.
- 14 февраля 2020
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