Воронков: я вышел играть в хоккей, а не драться

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков после победы над рижским «Динамо» (2:1) прокомментировал инцидент с Рейнисом Лейниексом и вспомнил обе заброшенные шайбы в ворота соперника.
С первых минут игры стало понятно, что на меня идёт охота, но я даже не понял, в чём дело. Рейнис Лейниекс подъехал и зацепил меня, я упал, увидел, что судья дал две минуты. Он продолжил меня цеплять.
Я не стал отвечать, всё спокойно было. Начало матча, я вышел играть в хоккей, а не драться. У них удаление, у нас большинство, надо было больше реализовывать.
Нужно больше бросать, и тогда голы придут. В моменте с шайбой Эмиля Галимова парни поборолись у борта, Эмиль подкрикнул, я ему дал, он подставил.
Надо больше забивать, моменты-то есть. Нужно забрасывать ещё и ещё», — цитирует форварда официальный сайт казанского клуба.
- 14 февраля 2020
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