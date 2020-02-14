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Коварж: постараюсь набраться сил и помочь «Автомобилисту» в Кубке Гагарина

Коварж: постараюсь набраться сил и помочь «Автомобилисту» в Кубке Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» опубликовал в «Твиттере» послание голкипера Якуба Коваржа болельщикам клуба. Вратарь получил травму 25 января в матче с казанским «Ак Барсом» (2:3) в результате столкновения с одноклубником Денисом Бодровым. Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов уехал с пятачка, а Бодров на полной скорости врезался прямо в Коваржа и повалил его на лёд. С площадки чешского голкипера уводили под руки.

«Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что всё будет окей. До конца сезона осталось совсем мало, но я в ни в коем случае не прощаюсь с ним! Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее!» — написал Коварж в «Инстаграме».

Вратаря «Автомобилиста» снёс свой же игрок. Коварж упал плашмя, его увезли под руки
Это не единственная плохая новость для уральцев – проблемы со здоровьем у Дацюка, Доуса и Гареева.
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