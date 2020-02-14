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Главный тренер «Миннесоты» Будро отправлен в отставку

Главный тренер «Миннесоты» Будро отправлен в отставку
Хоккей / НХЛ 0

Как сообщает обозреватель The Athletic Майкл Руссо, главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро отправлен в отставку. Руководство не удовлетворено результатами командами в текущем регулярном чемпионате НХЛ, поэтому генеральный менеджер клуба Билл Герин принял такое решение.

Исполнять обязанности главного тренера будет помощник Будро Дин Эвасон.

«Миннесота» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ. Накануне «Уайлд» уступили по буллитам «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и реализовал послематчевый буллит, его партнёр по команде Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Нападающий «Миннесоты» Микко Койву отметился 500-й голевой передачей в карьере.

Будро: может, я слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам
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