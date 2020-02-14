«Баффало» выставил Богосяна на драфт отказов
Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» выставил 29-летнего защитника команды Зака Богосяна на драфт отказов. Если в течение 24 часов защитника не заберёт другой клуб, Богосян будет отправлен в фарм-клуб «Баффало» — «Рочестер Американс», выступающий в АХЛ.
В сезоне-2014/15 Богосян был обменян в «Баффало» из «Виннипег Джетс». За клуб из Баффало американский защитник армянского происхождения провёл 243 матча и набрал 67 (13+54) очков.
В общей сложности Богосян провёл в НХЛ 589 матчей и набрал 175 (44+131) очков при показателе полезности «-97» и 514 штрафных минутах, проводя на площадке около 22 минут за матч.
Следующий матч «Баффало» проведёт дома, «Сэйбрз» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс» (17 февраля, 03:00 мск).
Ну красота же! Панарин прошёл через всю площадку и отдал потрясающую передачу
Артемий скоро перебьёт достижение Зибанеджада, который раньше был лучшим бомбардиром команды.
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