Форвард «Торонто» Юнссон перенесёт операцию и пропустит минимум 8 недель

Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Андреас Юнссон, получивший травму в результате столкновения с одноклубником Каспери Капаненом в первом периоде матча с «Даллас Старз» (2:3), перенесёт операцию на колене. Ожидается, что форвард пропустит по меньшей мере восемь недель. Об этом после утренней тренировки сообщил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
Юнссон уже пропустил 15 игр в текущем регулярном чемпионате НХЛ. С начала сезона шведский форвард провёл 43 матча, в которых набрал 21 (8+13) очко.
Нападающий проводит свой третий сезон в НХЛ. В 2013 году Юнссон был задрафтован «Торонто» под общим 202-м номером. Всего Андреас Юнссон провёл за канадский клуб 125 матчей, в которых ему удалось набрать 67 (30+37) очков при показателе полезности «+11» и 46 штрафных минутах.
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