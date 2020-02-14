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Мэттьюс — о драке Клиффорда: это то, чего нам не хватало последние годы

Мэттьюс — о драке Клиффорда: это то, чего нам не хватало последние годы
Хоккей / НХЛ 0

Недавно приобретённый клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» силовой форвард Кайл Клиффорд скинул перчатки в матче с «Даллас Старз» (2:3). Противником Клиффорда стал защитник техасцев Джейми Олексяк. Драка послужила встряской для канадского клуба, проигрывавшего на тот момент со счётом 2:0. Ассистент капитана «Торонто», американский форвард Остон Мэттьюс поделился своим мнением о новоиспечённом одноклубнике.

«Вот именно после драки Клиффорда мы и набрали обороты. Это то, чего не хватало нашей команде на протяжении последних лет. Кайл произвёл на нас впечатление», — сказал форвард после игры.

В результате недавнего обмена «Торонто» заполучил голкипера Джэка Кэмпбелла и нападающего Кайла Клиффорда. Взамен «Лос-Анджелес Кингз» достался нападающий Трэвор Мур, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года от «Коламбус Блю Джекетс», а также условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года.

Видео драки можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

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Это был настоящий триллер с непредсказуемой концовкой.
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