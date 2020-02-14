Кучеров оправился от травмы и может сыграть с «Филадельфией»

Как сообщил в «твиттере» журналист The Athletic Джо Смит, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров приступил к тренировкам в общей группе. Главный тренер «Тампы» Джон Купер подчеркнул, что окончательное решение об участии Кучерова в матче с «Филадельфией Флайерз» (16 февраля 2020, 00:00 мск) будет принято позднее. Российский нападающий получил травму во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ), в котором отметился результативной передачей. В 56 матчах сезона Кучеров набрал 70 (27+43) очков.

Накануне, «Тампа» вызвала из фарм-клуба «Тампы» «Сиракьюз Кранч», выступающего в АХЛ, российского форварда Александра Волкова. В последний раз он играл в НХЛ 16 января. В восьми матчах в НХЛ в этом сезоне Волков набрал 1 (0+1) очко.



Кроме Кучерова, к тренировкам в основной группе вернулись ранее отсутствовавшие капитан «Тампы» Стивен Стэмкос и нападающий Энтони Сирелли.