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Кенневилль: ожидаем, что Бойл вернётся к концу сезона

Кенневилль: ожидаем, что Бойл вернётся к концу сезона
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль оценил лидерские качества и состояние форварда Брайана Бойла. Последний раз форвард появлялся на площадке 1 февраля в матче с «Монреаль Канадиенс» (0:4). Форвард пропустил две недели из-за травмы верхней части тела. После подписания годового контракта с клубом из Флориды 35-летний Бойл набрал 15 (6+9) очков в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Он привнёс в игру команды неосязаемые моменты, взял на себя лидерство, перевёл дела в правильное русло. Бойл добавил нам габаритов, улучшил игру на вбрасывании, давление на ворота, игру в меньшинстве и большинстве. Он играет в хорошей манере, решает ключевые моменты, берёт на себя ответственность. Брайан не играет в данный момент, но он всё равно рядом.

Ожидаем, что Бойл вернётся ближе к концу сезона», — сказал Кенневилль после утренней тренировки команды.

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