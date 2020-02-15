Бучневич забросил 13-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в игре с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. На момент написания новости проходит первый период, гости ведут – 1:0.
Счёт был открыт уже на 22-й секунде матча российский форвардом «Рейнджерс» Павлом Бучневичем, для которого эта заброшенная шайба стала 13-й в сезоне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Американский центральный нападающий «Нью-Йорка» Мика Зибанеджад, выиграв вбрасывание в чужой зоне, отправил шайбу к борту, после чего она оказалась на синей линии у защитника Джейкоба Трубы, который совершил бросок, ставший голевым. Только после нескольких повторов стало понятно, что шайба изменила свою траекторию после подправления Бучневича, на которого в итоге и записали гол.
В текущем сезоне на счету Бучневича 35 (13+22) очков в 57 матчах при показателе полезности «+2». Всего за карьеру он набрал 136 (56+80) очков в 236 играх, заработав коэффициент полезности «-5». Его результативная серия продлилась до 3 матчей.
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