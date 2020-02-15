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Форвард «Эдмонтона» Кассиан дисквалифицирован на 7 матчей за ударом коньком

Форвард «Эдмонтона» Кассиан дисквалифицирован на 7 матчей за ударом коньком
Хоккей / НХЛ 0

29-летний канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан дисквалифицирован на 7 матчей за удар коньком в грудь защитника Эрика Чернака в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Инцидент произошёл на 17-й минуте первого периода в моменте, когда оба игрока лежали на льду, Кассиан нанёс удар коньком в грудь Чернаку. Арбитры в данном эпизоде нарушения правил не зафиксировали.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Кассиан провёл 52 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Чернак в свою очередь сыграл 55 матчей, набрав 11 (5+6) очков.

Следующую игру «Эдмонтон» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», «Тампа» на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Кассиан — об ударе Чернака коньком в грудь: если бы я его сильно ударил, он бы отлетел
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