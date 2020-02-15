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А. Свечников продлил результативную серию до 6 матчей, забив в игре с «Нью-Джерси»

А. Свечников продлил результативную серию до 6 матчей, забив в игре с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». После 2-го периода, хозяева ведут – 4:1.

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников упрочил преимущество своей команды, забросив свою 23-ю шайбу в сезоне на 14-й минуте 2-го периода и установив счёт – 3:1.

После красивой комбинации между финскими нападающими Теуво Терявяйненом и Себастьяном Ахо, Свечников принял передачу у чужого пятака и уверенно, в одно касание, переправил шайбу в ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Свечников в текущем сезоне принял участие в 57 встречах за «Каролину» и набрал 53 (23+30) очка при показателе полезности «+15». Его личная результативная серия продлилась до 6 матчей.

Ахо: со Свечниковым круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать
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