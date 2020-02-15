«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» благодаря голу Бучневича и ассисту Панарина
В Коламбусе (Огайо, США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут 37 секунд и отметился голевой передачей на Райана Строума. Павел Бучневич отыграл 16 минут 49 секунд и забросил одну из шайб в матче, которая стала для него 13-й в текущем розыгрыше НХЛ. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут и три секунды при показателе полезности "-1".
После этого матча «Рейнджерс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» — седьмой.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бучневич (Труба, Крайдер) – 00:22' (5x5) 1:1 Бьёркстранд (Нюквист, Харрингтон) – 38:52' (5x5) 1:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 56:49' (5x5) 1:3 Строум (Ди Джузеппе, Панарин) – 58:49' (en)
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
06:31
-
06:19
-
06:12
-
06:08
-
05:58
-
05:47
-
05:44
-
05:05
-
04:23
-
03:31
- 14 февраля 2020
-
23:50
-
23:10
-
23:05
-
22:27
-
22:10
-
22:02
-
21:35
-
21:20
-
21:10
-
21:02
-
20:45
-
20:15
-
19:43
-
19:11
-
19:02
-
18:55
-
18:45
-
17:40
-
17:30
-
17:03
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:00
-
15:33
Партнерский контент