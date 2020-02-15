«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» благодаря голу Бучневича и ассисту Панарина

В Коламбусе (Огайо, США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут 37 секунд и отметился голевой передачей на Райана Строума. Павел Бучневич отыграл 16 минут 49 секунд и забросил одну из шайб в матче, которая стала для него 13-й в текущем розыгрыше НХЛ. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут и три секунды при показателе полезности "-1".

После этого матча «Рейнджерс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» — седьмой.