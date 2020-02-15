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«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» благодаря голу Бучневича и ассисту Панарина

«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» благодаря голу Бучневича и ассисту Панарина
Хоккей / НХЛ 0

В Коламбусе (Огайо, США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут 37 секунд и отметился голевой передачей на Райана Строума. Павел Бучневич отыграл 16 минут 49 секунд и забросил одну из шайб в матче, которая стала для него 13-й в текущем розыгрыше НХЛ. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 19 минут и три секунды при показателе полезности "-1".

После этого матча «Рейнджерс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» — седьмой.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бучневич (Труба, Крайдер) – 00:22' (5x5)   1:1 Бьёркстранд (Нюквист, Харрингтон) – 38:52' (5x5)   1:2 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 56:49' (5x5)   1:3 Строум (Ди Джузеппе, Панарин) – 58:49' (en)
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