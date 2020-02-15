Куинн: Бучневич делает на льду вещи, которые обычно не делают бомбардиры

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) отметил игру российского форварда Павла Бучневича, открывшего счёт во встрече.

«Тройка Крайдер — Зибанеджад — Бучневич провела действительно хороший матч, причём каждый из игроков был хорош в разное время матча. Что касается Бучневича, то он делает на льду вещи, которые обычно не делают бомбардиры. В первую очередь намного лучше стала его игра в обороне», — приводит слова Куинна клубный журналист Винс Меркольяно.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут 37 секунд и отметился голевой передачей на Райана Строума. Павел Бучневич отыграл 16 минут 49 секунд и забросил 13-ю шайбу в сезоне.