Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Виннипега» Коннор забил гол броском из-за спины. Видео

Форвард «Виннипега» Коннор забил гол броском из-за спины. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В середине второго периода форвард команды хозяев Кайл Коннор реализовал большинство, забросив гол броском из-за спины. Этот впечатляющий гол помог хозяевам сравнять счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Виннипег Джетс» потерпел второе поражение за последние две игры.

В нынешнем сезоне НХЛ Кайл Коннор провёл 59 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу.

«Виннипег Джетс» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Сан-Хосе» — 13-й.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020