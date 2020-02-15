Форвард «Виннипега» Коннор забил гол броском из-за спины. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В середине второго периода форвард команды хозяев Кайл Коннор реализовал большинство, забросив гол броском из-за спины. Этот впечатляющий гол помог хозяевам сравнять счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Виннипег Джетс» потерпел второе поражение за последние две игры.
В нынешнем сезоне НХЛ Кайл Коннор провёл 59 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу.
«Виннипег Джетс» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Сан-Хосе» — 13-й.
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