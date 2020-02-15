Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Херсли: в плей-офф «Спартак» может пройти далеко, с топ-клубами мы играем хорошо

Херсли: в плей-офф «Спартак» может пройти далеко, с топ-клубами мы играем хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Патрик Херсли оценил перспективы команды в плей-офф. Красно-белые гарантировали себе попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Мы очень старались в каждом матче регулярного чемпионата. Может быть, в некоторых встречах не так уж хорошо показали себя в плане качества игры, но всегда действовали с максимальной отдачей и выполняли установку тренера. Даже в неудачно складывавшихся для нас матчах часто находили способы перевернуть ситуацию в свою пользу и добиться победы. Наш последний домашний матч, с «Металлургом», — тому пример. Мы не просто уступали в счёте — 0:2, но и играли гораздо хуже. Однако собрались на третий период и смогли вытащить встречу.

Команде понадобилось время, чтобы привыкнуть к системе наших тренеров, поэтому результат и качество игры сначала были не так хороши, как сейчас. Многие победы в начале осени достигались за счёт характера, но не классной игры. Затем все сумели наладить взаимопонимание, и за счёт командных действий улучшилась моя статистика. У Знарка главное — команда. При этом я работал с ним и Харийсом Витолиньшем и знаю, как хорошо они умеют использовать сильные качества своих хоккеистов. Сейчас происходит то же самое.

Важно ли занять четвёртое место в Западной конференции? Не знаю. Будет непросто. Впереди у нас несколько встреч с топ-клубами: две — с «Ак Барсом», одна — с «Динамо Москва». Но в этом сезоне мы хорошо выступаем в матчах с самыми сильными командами. Думаю, все с нетерпением ждут этих матчей.

Верю, в плей-офф мы можем пройти далеко. Опять же, в этом сезоне мы хорошо играем с топ-клубами. Это должно помочь в Кубке Гагарина и даёт шансы на успешное выступление", — приводят слова Херсли «Известия».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020