Кросби — после победы над «Монреалем»: «Питтсбург» находится на правильном пути

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХС с «Монреаль Канадиенс» (4:1).

Капитан «Пингвинз» в этой встрече отдал три голевые передачи. Форвард набирает очки в 9 матчах из последних 11 после восстановления.



«Приятно, когда удаётся такая серия матчей. После того как вернулся, нам это удаётся время от времени. С календарём у нас всё в порядке. Всё будет лучше, мы на правильном пути. Мне же нужно убедиться, что после травмы всё в порядке, и продолжать набирать кондиции», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.



«Питтсбург» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» — на 12-м. В следующем матче «Пингвинз» примут «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».