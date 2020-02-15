В Квебеке бывшему игроку НХЛ угрожали пистолетом с трибуны. Матч отменила полиция

Бывший тафгай «Нью-Джерси Дэвилз» Пьер-Люк Летурно-Леблон, выступающий в Североамериканской хоккейной лиге провинции Квебек (LNAH), подвергся угрозам со стороны зрителя. Команда из Лаваля, за которую выступает нападающий, должна была играть на выезде в городке Сорел-Трэйси, но случилось непредвиденное.



Во время разминки один из зрителей, чтобы привлечь внимание Летурно-Леблона, постучал в заградительное стекло, а когда тот обернулся, сделал несколько жестов, будто бьёт кому-то по голове. После этого зритель показал игроку пистолет, спрятанный под плащом. Летурно-Леблон предпочёл быстро уйти со льда и укрыться в раздевалке, после чего на стадион была вызвана полиция. Через несколько минут диктор объявил, что встреча отменяется по причине, которая «вне нашего контроля». На выходе полицейские провожали всех хоккеистов гостей до автомобилей.



Известно, что в январе в лиге LNAH тоже произошёл инцидент — угрозам подвергся нападающий «Сорел-Трэйси» Давид Массе. Кроме того, угрожавший обещал убить его отца.

«Жаль, что такие вещи происходят, когда мы усердно работаем над расширением лиги», — отметил комиссар лиги Рено Лефорт.



В лиге LNAH играют шесть команд из провинции Квебек. 34-летний Летурно-Леблон выступает там первый сезон, до этого он провёл 41 матч в НХЛ и 486 матчей — в АХЛ, где набрал более 1800 минут штрафа.