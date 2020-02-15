Ягр — о 48-м дне рождения: иногда верю, что буду играть как минимум до 50 лет

15 февраля знаменитый нападающий Яромир Ягр отмечает день рождения — ему исполняется 48 лет. Свой праздник чешский форвард встречает в роли владельца и нападающего клуба «Кладно», который при поддержке Ягра вернулся в чешскую Экстралигу.



«Знаете, иногда бывают дни, когда твёрдо верю, что буду играть как минимум до 50 лет. Но иногда не знаю, смогу ли выйти даже на следующий матч», — приводит слова Ягра Idnes.cz.



В сезоне-2019/2020 Ягр в 31 матче за «Кладно» набрал 25 (13+12) очков при показателе полезности «-9».

По набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ Ягр занимает второе место и пятое по очкам в плей-офф Кубка Стэнли.

По голам в чемпионатах НХЛ знаменитый чех занимает третье место, при этом он самый результативный игрок среди европейцев за всю историю лиги по заброшенным шайбам, очкам и передачам как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».