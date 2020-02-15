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Рирден: многие начали относиться к Овечкину иначе после победы «Вашингтона» в 2018-м

Рирден: многие начали относиться к Овечкину иначе после победы «Вашингтона» в 2018-м
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал бурную реакцию Александра Овечкина на шайбу Тома Уилсона в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2). Российский форвард прыгнул на партнёра с таким неподдельным восторгом, будто сам забил этот гол.

«В этом весь Алекс Овечкин. Замечал это в нём и раньше, ещё до моего приезда в «Вашингтон». Но до тех пор, пока не начнёшь наблюдать за ним каждый день воочию, его страсть трудно по-настоящему оценить.

Страсть, энергия, энтузиазм этого парня по поводу голов, побед, собственной лидерской роли — он попросту не умеет их скрывать. Многие начали относиться к нему иначе после нашей победы в 2018-м, когда увидели, как он отдаётся игре, как блокирует броски, как делает любую черновую работу помимо забивания голов. «Конн Смайт» он тогда отработал сполна", — приводит слова Рирдена русская версия сайта НХЛ.

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