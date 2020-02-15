Гретцки: белорус Грецкий может быть как-то связан со мной

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого.



«Месяц назад друг прислал мне историю о нём. Прочитал об этом парне и думаю, что это удивительно. Как только друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть как-то связан со мной». Мой дедушка Антон приехал из Чикаго в Виннипег, чтобы вступить в канадскую армию, где платили на 5 долларов в месяц больше. Когда он пересёк границу, то не знал, как пишется S, поэтому поставил в фамилии Z. Так что правильное написание моей фамилии – Gretsky.

Если Вячеслав хочет носить номер 99, пусть носит. Мне всё равно. Это здорово для хоккея. И желаю ему всяческих успехов в хоккейном мире», – приводит слова Гретцки ESPN.