Уилсон — о достижении Овечкина: стать частичкой этой истории для всех нас будет почётно
Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал бурную реакцию Александра Овечкина на его шайбу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2). Российский форвард прыгнул на партнёра с таким неподдельным восторгом, будто сам забил тот гол.
«Это показывает, какой он парень. Забивает кто-то другой, но он так несказанно счастлив, потому что всё, что сегодня имело значение, — это победа команды. А рубеж от него никуда не денется, это всем понятно. Стать частичкой этой истории всем нам будет и приятно, и почётно. Всякий раз, когда он выходит на лёд, болельщики „Кэпиталз“ вскакивают с мест. Считаю, нам просто повезло быть частью такой прикольной атмосферы», — приводит слова Уилсона русская версия сайта НХЛ.
Рирден: многие начали относиться к Овечкину иначе после победы «Вашингтона» в 2018-м
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