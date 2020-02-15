Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Уилсон — о достижении Овечкина: стать частичкой этой истории для всех нас будет почётно

Уилсон — о достижении Овечкина: стать частичкой этой истории для всех нас будет почётно
Хоккей / НХЛ 0

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал бурную реакцию Александра Овечкина на его шайбу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2). Российский форвард прыгнул на партнёра с таким неподдельным восторгом, будто сам забил тот гол.

«Это показывает, какой он парень. Забивает кто-то другой, но он так несказанно счастлив, потому что всё, что сегодня имело значение, — это победа команды. А рубеж от него никуда не денется, это всем понятно. Стать частичкой этой истории всем нам будет и приятно, и почётно. Всякий раз, когда он выходит на лёд, болельщики „Кэпиталз“ вскакивают с мест. Считаю, нам просто повезло быть частью такой прикольной атмосферы», — приводит слова Уилсона русская версия сайта НХЛ.

Рирден: многие начали относиться к Овечкину иначе после победы «Вашингтона» в 2018-м
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020