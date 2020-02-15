Уилсон — о достижении Овечкина: стать частичкой этой истории для всех нас будет почётно

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал бурную реакцию Александра Овечкина на его шайбу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2). Российский форвард прыгнул на партнёра с таким неподдельным восторгом, будто сам забил тот гол.

«Это показывает, какой он парень. Забивает кто-то другой, но он так несказанно счастлив, потому что всё, что сегодня имело значение, — это победа команды. А рубеж от него никуда не денется, это всем понятно. Стать частичкой этой истории всем нам будет и приятно, и почётно. Всякий раз, когда он выходит на лёд, болельщики „Кэпиталз“ вскакивают с мест. Считаю, нам просто повезло быть частью такой прикольной атмосферы», — приводит слова Уилсона русская версия сайта НХЛ.