Бобровский: плей-офф НХЛ — большой бизнес. Не думаю, что Панарин решит помочь мне

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о дружбе с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Россияне вместе играли за «Коламбус Блю Джекетс» с 2017 по 2019 год.

«У нас много всякого забавного было! Так много, что даже один какой-то случай и не вспомнишь. Мы немного скучаем по тому времени. Но что есть то есть. Если представить, что «Флорида» в апреле попадает в плей-офф на «Нью-Йорк Рейнджерс», какой будет первая реакция? Ой, даже не знаю. Но плей-офф — серьёзная штука. Большой бизнес. И не думаю, что Панарин решит помочь мне со словами: «Вот, Серёга – мой друг, и я лучше мимо ворот брошу». Это будет суровый матч. Мы сыграем друг против друга. Будем биться за победу", – приводит слова Бобровского «Матч ТВ».