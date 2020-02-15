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Бобровский: Сорокин уже всё выиграл в КХЛ, следующий уровень для него — покорить НХЛ

Бобровский: Сорокин уже всё выиграл в КХЛ, следующий уровень для него — покорить НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский выразил мнение, что голкиперу московского ЦСКА Илье Сорокину стоит перебраться в Северную Америку и попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.

«Если бы сейчас олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Илья Сорокин из ЦСКА спросил у меня совета, нужно ли ехать в НХЛ — что я сказал бы ему? Ответил — приезжай. С точки зрения вратарского мастерства и развития здесь работают очень углублённо. И тут немного другой уровень. Не хочу сказать ничего плохого о КХЛ. Это тоже очень сильная лига, там работают хорошие специалисты. Но я думаю, что Илья уже всё выиграл в КХЛ. Он там — большая звезда. И его следующий уровень, как я думаю, — покорить НХЛ», — приводит слова Бобровского сайт «Матч ТВ».

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