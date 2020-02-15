Тренер «Ак Барса»: нам необходимо держаться своего хоккея

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу с московским «Спартаком». Он отметил сильные стороны соперника, а также прокомментировал возможность своей команды побороться за Кубок континента.
«У нас были тяжёлые две встречи, и последний матч в Риге тому подтверждение. «Динамо» вышло против нас с хорошим настроем, нацеленностью на борьбу, не хотело сдаваться. Очень хорошо, что мы бились до конца, стремились к победе, в третьем периоде создали достаточно моментов и выиграли, хотя игра могла качнуться и в другую сторону.
«Спартак» — очень крепкая команда, в её составе мастеровитые и опытные игроки. Они хорошо действуют в неравных составах – и в большинстве, и в меньшинстве. Много забивают, опытный и сильный тренерский штаб. Будет боевая игра. Чтобы победить, нам необходимо держаться своего хоккея и делать на него акцент. Если будем полностью отдаваться игре, дисциплинированно действовать и поправим игру в неравных составах, то это приведёт к положительному исходу.
Не буду кривить душой, каждая команда стремится быть как можно выше, и мы в том числе. Но акцент делаем на своей игре, на её качестве, на стремлении в каждой смене, в каждом эпизоде.
Мы весь сезон не акцентируем внимание на том, кто травмирован, а кто нет. Все, кто здоровы и кто лучше готов на данный момент, выходят играть", — приводит слова Перова сайт казанского клуба.
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