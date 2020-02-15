Форвард «Трактора» Попов открыл счёт в матче с «Куньлунем» после роскошной передачи Косова
Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Попов открыл счёт в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» после роскошной передачи Ярослава Косова.
Игроки «Трактора» вышли из своей зоны. Косов увёл за собой защитников китайской команды, выдал классную передачу на Попова, и тот в касание расстрелял ворота соперника.
Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. На счету команды 557 очков в 56 матчах. «Куньлунь Ред Стар» провёл на три матча больше. Клуб из Пекина в настоящий момент входит в зону плей-офф. Подопечные Курта Фрейзера набрали 59 очков в 59 матчах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.
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