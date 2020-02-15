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«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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Сошников сделал хет-трик в матче со СКА, догнав Яшкина в списке бомбардиров лиги

Сошников сделал хет-трик в матче со СКА, догнав Яшкина в списке бомбардиров лиги
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников отметился хет-триком во встрече с петербургским СКА. Форвард поразил ворота петербургских «армейцев» на 8-й, 12-й и 38-й минутах матча. Таким образом, Сошников догнал в списке бомбардиров лиги форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, у обоих на счету по 27 заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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