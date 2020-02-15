Сошников сделал хет-трик в матче со СКА, догнав Яшкина в списке бомбардиров лиги

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников отметился хет-триком во встрече с петербургским СКА. Форвард поразил ворота петербургских «армейцев» на 8-й, 12-й и 38-й минутах матча. Таким образом, Сошников догнал в списке бомбардиров лиги форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, у обоих на счету по 27 заброшенных шайб.



Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.