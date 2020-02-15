Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» победил «Сочи» и обеспечил себе место в топ-4 Востока

«Барыс» победил «Сочи» и обеспечил себе место в топ-4 Востока
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил хоккейный клуб «Сочи» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала для команды Андрея Скабелки шестой подряд. «Барыс» обеспечил себе место в топ-4 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и начнёт первый раунд плей-офф на домашнем льду.

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Кёртис Валк и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Мальте Стрёмвалля, но вскоре хозяева забили вновь — отличился форвард Дмитрий Шевченко. Гол стал заключительным в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Сагадеев (Блэкер, Гурков) – 18:04' (5x5)   2:0 Валк – 21:31' (5x5)   2:1 Шмелёв (Александров, Петров) – 34:11' (4x5)   2:2 Стрёмвалль (Алтыбармакян) – 45:20' (5x5)   3:2 Шевченко (Блэкер) – 50:52' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020