«Барыс» победил «Сочи» и обеспечил себе место в топ-4 Востока

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил хоккейный клуб «Сочи» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала для команды Андрея Скабелки шестой подряд. «Барыс» обеспечил себе место в топ-4 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и начнёт первый раунд плей-офф на домашнем льду.



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Кёртис Валк и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Мальте Стрёмвалля, но вскоре хозяева забили вновь — отличился форвард Дмитрий Шевченко. Гол стал заключительным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.