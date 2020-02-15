Романцев: осталось пять матчей, уже сейчас «Сибирь» в хорошем состоянии

Нападающий новосибирской «Сибири» Данил Романцев прокомментировал домашнюю победу в матче с череповецкой «Северсталью» (3:2).



«Настраивались на тяжёлый матч. Несмотря на то что «Северсталь» не попадает в плей-офф, они в каждом матче борются. Мы отталкивались от своей игры, хотели показать все 60 минут ту игру, которая приносила нам плоды в нынешнем сезоне. «Северсталь» — команда молодая, бегущая, куражная. Это добавляло сложности, потому что там мелкие, шустрые нападающие, много лезут на ворота. Мы это проанализировали, но отталкивались от своей игры.



Близка ли «Сибирь» к тому, чтобы вернуть игру, которая была до Евротура? Да, нам нужно играть в свой хоккей, выполнять черновую работу. Победы, конечно, необходимы. У нас есть пять матчей. Думаю, сейчас мы уже в хорошем состоянии. Правильно готовиться, восстанавливаться, идти от матча к матчу, а болельщик нам поможет. Психологический климат в команде хороший, особых проблем нет. Потихоньку двигаемся к своей цели.



Как поздравили Макарова? Шапку вручили — как лучшему игроку матча. Наконец-то забил, молодчик. У него не шло, но он старается, бьётся, всё делает для команды. Сегодня забил очень важный гол.



Заглядываем ли в турнирную таблицу? Вроде бы пятыми идём, да? Хотелось бы, конечно, плей-офф дома начать, но для этого необходимо выигрывать. Стремимся к этому», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.