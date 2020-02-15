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Кинрейд: хочу ли остаться в «Северстали»? О следующем сезоне пока не думал

Кинрейд: хочу ли остаться в «Северстали»? О следующем сезоне пока не думал
Хоккей / КХЛ 0

Защитник череповецкой «Северстали» Джеффри Кинрейд прокомментировал проигрыш в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:3).

«Мы неплохо играли, но снова уступили с разницей в один гол. Увы, в нынешнем сезоне мы очень много проигрывали в одну шайбу, и это огорчает. Не могу сказать, что дело в невезении. Скорее, наоборот: «Северсталь» забила достаточно «везучие» голы. Возможно, нам не хватает уверенности в своих силах, потому что это продолжается уже достаточно давно. У нас молодая команда. Это видно даже просто по действиям на льду: у «Северстали» есть моменты, мы контролируем шайбу, но не можем завершить комбинацию. После этого случается ошибка и соперник забивает. Это ошибки молодой команды, а что касается техники владения шайбой и общих навыков, нас есть очень мастеровитые парни.

«Сибирь» проиграла два матча до этого. Дополнительное давление на хозяев? Да, в Новосибирске всегда непросто играть. На этом стадионе всегда очень шумно, а от поддержки болельщиков просто всё ходуном ходит. Сколько бывал в Новосибирске, здесь у нас не было ни одного простого матча ни с одной командой.

Как оценить сезон для «Северстали»? У нас молодая команда. Мы много проигрывали в одну шайбу. Возможно, нам недостаёт в психологии. Это проблемы молодого коллектива, но парни у нас отличные. Группа хоккеистов в возрасте 22–23 лет, они ещё учатся.

Хочу ли остаться в «Северстали»? Пока не думал о следующем сезоне», — сказал Кинрейд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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