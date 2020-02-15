Заварухин: при такой поддержке болельщиков «Сибирь» должна всё время выигрывать

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу (3:2) в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».



«Тяжёлая победа. Предупреждали ребят, что «Северсталь» хорошо двигается, играет в хороший прессинг, хорошее движение у команды. Пропустили такие голы, когда надо было блокировать бросок, но не сблокировали. Зато в концовке блокировали всё. Хочу сказать ребятам спасибо за концовку, где ловили, можно сказать, зубами шайбу. Важный гол со стандарта. Наигрывали-наигрывали и наконец-то забили гол со стандарта. Долго к этому шли. Дай бог, чтобы прогрессировали дальше в этом компоненте.



Для нас это дорогая победа — травмированы два хоккеиста, Торченюк и Михайлов. Это очень неприятно. Победы малой кровью не даются, тем более с таким неуступчивым соперником. Спасибо болельщикам, сегодня был аншлаг. Надеюсь, в дальнейших матчах будем радовать их и тоже будут аншлаги. При такой поддержке мы должны всё время выигрывать, спасибо ребятам за хорошую игру.



Что с Михайловым? Поехал делать МРТ. «Сибирь» проседает в скоростном плане во всех трёх последних домашних матчах? Не смотрел ещё матч. Посмотрю завтра. Когда стоишь за скамейкой, игра выглядит в одном ракурсе. Когда смотришь на видео… Проседает, не проседает — посмотрим.



Стоит ли ждать возвращения Казакова и Наумова? По горячим следам ничего не могу сказать. Нужно пережить, переспать, посмотреть, что скажут доктор и хоккеисты. Впереди тяжёлый выезд. Важен каждый игрок, каждый боец. Не пожалел ли, заявив 12 нападающих? Многие хоккеисты в детстве мечтали играть в атаке, и сегодня они сыграли. Планировали, что сыграет Ефремов, дали ему шанс. До этого давали шанс другому молодому, но не прочувствовали, что травму получит.



Будем ли привлекать Дмитрия Овчинникова? Он неплохо катается, но он легковес, борьбу немного не держит. Боюсь бросать его в топку, но слежу за ним, неплохой парень», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.