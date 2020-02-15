Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: расстроила игра в большинстве. По травме Старченко пока ответить не могу

Скабелка: расстроила игра в большинстве. По травме Старченко пока ответить не могу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (3:2).

«Спасибо болельщикам. Очень приятная и хорошая атмосфера. По игре: у большей части команды это был шестой матч за десять дней. Конечно, ребятам спасибо, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент — сегодня игра в большинстве расстроила. Я думаю, есть на это свои причины. Ещё раз спасибо ребятам за этот матч и спасибо болельщикам за поддержку.

У Старченко травма. Но насколько она серьёзная, и как надолго он выбыл я пока ответить не могу. Он не доиграл матч с ЦСКА, ушёл в третьем периоде. Конкретного я пока не могу ничего сказать», — приводит слова Скабелки официальный сайт команды.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020