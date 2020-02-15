Скабелка: расстроила игра в большинстве. По травме Старченко пока ответить не могу
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (3:2).
«Спасибо болельщикам. Очень приятная и хорошая атмосфера. По игре: у большей части команды это был шестой матч за десять дней. Конечно, ребятам спасибо, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент — сегодня игра в большинстве расстроила. Я думаю, есть на это свои причины. Ещё раз спасибо ребятам за этот матч и спасибо болельщикам за поддержку.
У Старченко травма. Но насколько она серьёзная, и как надолго он выбыл я пока ответить не могу. Он не доиграл матч с ЦСКА, ушёл в третьем периоде. Конкретного я пока не могу ничего сказать», — приводит слова Скабелки официальный сайт команды.
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