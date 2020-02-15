Андриевский: не лучшая игра «Сочи», виной тому были игроки «Барыса»
Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (2:3).
«Не самая лучшая наша игра по содержанию была. Наверное, виной тому были хозяева. „Барыс“ немножко был активнее. Особенно это чувствовалось после второго забитого гола во втором периоде. Там ещё ближняя лавка у них была. Были у нас трудности в этот период. Но ребятам все равно большое спасибо. Проигрывая 0:2 смогли сравнять счёт, достать из себя силы, второе дыхание чтоб открылось. К сожалению, не хватило нам немножко выдержки. Третий гол пропустили. Будем готовиться к следующим играм. Шансы у нас есть зацепиться, поэтому, будем бороться», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».
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