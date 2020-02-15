Степанов: сезон складывается хорошо, потихоньку вливаюсь в коллектив «Трактора»

Нападающий «Трактора» Егор Степанов поделился впечатлениями от матча с «Куньлунем» (3:2 Б).



«Положительные эмоции, бились с первых до последних минут, жаль, в овертайме большинство не реализовали, на буллитах удача была на нашей сторонне. Знал, что мне доверят буллит? Предполагал, но не знал. Видел, что вратарь далеко выкатился, и на противоходе его убрал. Очень важно, что забил, хоть и в статистику не пойдёт, но всё равно добавит уверенности. Сезон складывается хорошо, потихоньку вливаюсь в коллектив, и на льду пытаюсь не отставать, учиться. Наши шансы на плей-офф? Стараемся выходить на игру и настраиваться на победу, выигрывать матч за матчем», — передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.