Безголевая серия форварда СКА Каблукова достигла 90 матчей
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 4:5 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Нападающий санкт-петербургских «армейцев» Илья Каблуков не сумел поразить ворота соперника и продлил безголевую серию до 90 матчей. Предыдущий гол форварда состоялся 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 31-летний хоккеист принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+5» и 43 минутах штрафного времени.
За карьеру в КХЛ российский нападающий сыграл 703 матча, в которых забросил 47 шайб и сделал 98 результативных передач.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
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