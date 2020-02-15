Минское «Динамо» в результативном матче проиграло «Автомобилисту»

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 4:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда из Беларуси сумела открыть счёт на пятой минуте усилиями нападающего Франсиса Паре. Через десять минут «Автомобилист» ответил удачным броском защитника Алексея Василевского. Во втором периоде соперники обменялись шайбами, авторами голов стали Джефф Плэтт и Шейн Принс. На старте третьего периода соперники забили три гола на двоих: у хозяев отличился Михаил Стефанович, у гостей — Брукс Мэйсек и Артём Гареев. На 55-й и 56-й минутах по одной шайбе забросили Дэн Секстон и оформивший дубль Принс. Точку в концовке поставил Джефф Плэтт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.