«Металлург» взял верх над «Йокеритом» в Хельсинки

Финский «Йокерит» на арене в Хельсинки проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3:4 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



На 12-й минуте подопечные Лаури Марьямяки вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард Вели-Матти Савинайнен. Вскоре «Металлург» ответил точным броском, автором которого стал нападающий Сергей Мозякин. На старте второго периода гости забили второй гол усилиями форварда Томаша Филиппи. До перерыва соперники ещё по разу поразили ворота друг друга, авторами удачных бросков стали нападающий Саку Мяэналанен и защитник Егор Яковлев. На 52-й минуте счёт вновь стал равным, гол забил форвард «Йокерита» Марко Анттила. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии победу гостям принёс Брэндон Козун.

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