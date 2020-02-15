Никитин: когда Сорокин играет, как сегодня, есть шанс победить

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о матче с «Локомотивом» (4:0).



«Когда вратарь играет, как Сорокин сегодня, всегда есть шанс победить. Спецбригады свое дело сделали. Тяжёлый матч, и моментов было много. Думаю, игра держала всех в напряжении все 60 минут.



Мы сегодня не провели хорошую игру. У нас есть определённые нюансы подготовки. К тому же состав нельзя планировать надолго, всё может произойти, все мы люди. Но, конечно, мы готовимся к плей-офф», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.



Команда гостей открыла счёт на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Никита Нестеров. Второй период прошёл без голов, на 48-й и 50-й минутах действующий чемпион забил ещё дважды усилиями Андрея Светлакова и Кирилла Капризова. Вскоре Капризов оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

«Локомотив» четвёртый раз в сезоне проиграл ЦСКА, Капризов оформил дубль