«Главное — не ссать!» Панарин дал Капризову совет для переезда в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о перспективах форварда ЦСКА Кирилла Капризова, который по окончании сезона может перебраться в Национальную хоккейную лигу.



«Что посоветую Капризову с высоты своего опыта? Да какой там опыт? Я всего пятый год играю в НХЛ. Тоже мне, нашли ветерана! Тут ничего особо не посоветуешь. Просто играй в хоккей. Хорошо готовься к сезону. А что тут ещё скажешь? Людям постарше пусть Капризов позвонит! А так, он в порядке. Играй, как играешь. Ничего не выдумывай. Как мне Илюха Ковальчук в своё время сказал перед моим отъездом в НХЛ, главное — не ссать!



Смогла бы КХЛ теоретически выиграть хоть одну серию у НХЛ? Думаю, да. Конечно! Потому что в КХЛ тоже выступают хорошие игроки. В любом случае мы увидим примерно равный хоккей. Не ждите абсолютного перевеса НХЛ. Ещё бы североамериканским клубам выиграть хоть одну серию! Надо это сделать сначала, а потом говорить», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.