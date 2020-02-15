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«Главное — не ссать!» Панарин дал Капризову совет для переезда в НХЛ

«Главное — не ссать!» Панарин дал Капризову совет для переезда в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о перспективах форварда ЦСКА Кирилла Капризова, который по окончании сезона может перебраться в Национальную хоккейную лигу.

«Что посоветую Капризову с высоты своего опыта? Да какой там опыт? Я всего пятый год играю в НХЛ. Тоже мне, нашли ветерана! Тут ничего особо не посоветуешь. Просто играй в хоккей. Хорошо готовься к сезону. А что тут ещё скажешь? Людям постарше пусть Капризов позвонит! А так, он в порядке. Играй, как играешь. Ничего не выдумывай. Как мне Илюха Ковальчук в своё время сказал перед моим отъездом в НХЛ, главное — не ссать!

Смогла бы КХЛ теоретически выиграть хоть одну серию у НХЛ? Думаю, да. Конечно! Потому что в КХЛ тоже выступают хорошие игроки. В любом случае мы увидим примерно равный хоккей. Не ждите абсолютного перевеса НХЛ. Ещё бы североамериканским клубам выиграть хоть одну серию! Надо это сделать сначала, а потом говорить», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

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