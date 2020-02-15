«Трактор» потерял шансы попасть в плей-офф

Финский «Йокерит» на арене в Хельсинки проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3:4 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Из-за победы «Металлурга» окончательно потерял шансы на участие в плей-офф челябинский «Трактор», занимающий последнее место в Восточной конференции. Челябинцы заработали 47 баллов в 56 матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Напомним, сегодня, 15 февраля, «Трактор» обыграл «Куньлунь» со счётом 3:2 Б. Счёт открыла команда хозяев на девятой минуте матча, гол на счету нападающего Андрея Попова. В середине второго периода гости сумели забить дважды усилиями форвардов Люка Локхарта и Итана Верека. На 34-й минуте «Трактор» восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Вячеслав Основин. В оставшееся основное время голов забито не было. Встреча перешла в овертайм, где соперникам также не удалось забить. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал Егор Степанов.