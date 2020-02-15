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«Ак Барс» устроил необычный перформанс, обыграв знаменитый плакат болельщика

«Ак Барс» устроил необычный перформанс, обыграв знаменитый плакат болельщика
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На трибунах «Татнефть-Арены» был устроен необычный перформанс в честь одного из болельщиков «Ак Барса». В прошлом матче звездой на трибунах в Казани стал болельщик, поддерживающий команду с помощью надписи «Ак Барс», сделанной ручкой на смятом билете. Именно этого болельщика сегодня изобразили на огромном баннере.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» КХЛ.

Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до последней минуты второго периода, когда удачным броском отметился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, проводящий уже 600-й матч в КХЛ. «Спартаку» удалось сравнять счёт на 46-й минуте, гол в актив записал форвард Александр Хохлачёв. Вскоре подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вырвались вперёд — шайбы забросили нападающие Данис Зарипов и Никиты Дыняк. Точку в концовке поставил нападающий хозяев Эмиль Галимов.

«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
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