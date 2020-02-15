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Знарок: много чего хотелось бы сказать, но не буду

Знарок: много чего хотелось бы сказать, но не буду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:4).

«Хорошая, боевая игра, «Ак Барс» с победой. Много чего хотелось бы сказать, но не буду. Хотелось бы, чтобы плей-офф нормально проводили», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до последней минуты второго периода, когда удачным броском отметился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, проводящий уже 600-й матч в КХЛ. «Спартаку» удалось сравнять счёт на 46-й минуте, гол в актив записал форвард Александр Хохлачёв. Вскоре подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вырвались вперёд — шайбы забросили нападающие Данис Зарипов и Никиты Дыняк. Точку в концовке поставил нападающий хозяев Эмиль Галимов.

«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
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