Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и победило в Риге. У Яшкина — хет-трик

Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и победило в Риге. У Яшкина — хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло московскому «Динамо» со счётом 6:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижане потерпели 13-е поражение подряд.

Подопечные Владимира Крикунова забили быстрый гол, уже на 12-й секунде ворота хозяев поразил нападающий Даниил Тарасов. После неудачи хозяева набрали ход и до конца первого периода забили сразу пять голов, авторами которых стали Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон. Гости ответили лишь ещё одной шайбой Тарасова. Второй период сильнее провели уже москвичи, забившие трижды: авторами голов стали Андре Петерссон, Дмитрий Яшкин и Егор Зайцев. На 51-й минуте гости вышли вперёд усилиями оформившего дубль Яшкина, но в концовке Гинтс Мейя перевёл встречу в овертайм. Победу гостям принёс Яшкин, оформивший хет-трик.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
6 : 7
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Пулккинен, Индрашис) – 00:11' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Редлихс М., Балинскис) – 04:54' (5x4)   2:1 Мейя (Эштон, Сотниекс) – 05:53' (5x5)   2:2 Тарасов (Индрашис, Пулккинен) – 08:44' (5x5)   3:2 Дялога (Редлихс М.) – 11:31' (5x5)   4:2 Гимаев (Маршалл, Протапович) – 11:37' (5x5)   5:2 Эштон (Мамчицс) – 16:43' (5x5)   5:3 Петерссон (Шипачёв) – 28:17' (5x4)   5:4 Яшкин (Лямин, Хиетанен) – 29:46' (4x4)   5:5 Зайцев (Тарасов, Пулккинен) – 36:12' (5x4)   5:6 Яшкин (Шипачёв) – 50:38' (5x5)   6:6 Мейя (Балинскис, Павлов) – 59:38' (6x5)   6:7 Яшкин (Шипачёв) – 63:10' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020