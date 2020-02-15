Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и победило в Риге. У Яшкина — хет-трик

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло московскому «Динамо» со счётом 6:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижане потерпели 13-е поражение подряд.



Подопечные Владимира Крикунова забили быстрый гол, уже на 12-й секунде ворота хозяев поразил нападающий Даниил Тарасов. После неудачи хозяева набрали ход и до конца первого периода забили сразу пять голов, авторами которых стали Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон. Гости ответили лишь ещё одной шайбой Тарасова. Второй период сильнее провели уже москвичи, забившие трижды: авторами голов стали Андре Петерссон, Дмитрий Яшкин и Егор Зайцев. На 51-й минуте гости вышли вперёд усилиями оформившего дубль Яшкина, но в концовке Гинтс Мейя перевёл встречу в овертайм. Победу гостям принёс Яшкин, оформивший хет-трик.