Форвард московского «Динамо» Яшкин первым в сезоне добрался до отметки в 30 голов

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло московскому «Динамо» со счётом 6:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Хет-триком в матче отметился нападающий московской команды Дмитрий Яшкин. Таким образом, форвард первым в этом регулярном чемпионате добрался до отметки 30 заброшенных шайб. Яшкин стал первым игроком в истории «Динамо» в КХЛ, кому покорилось подобное достижение.



Подопечные Владимира Крикунова забили быстрый гол, уже на 12-й секунде ворота хозяев поразил нападающий Даниил Тарасов. После неудачи хозяева набрали ход и до конца первого периода забили сразу пять голов, авторами которых стали Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон. Гости ответили лишь ещё одной шайбой Тарасова. Второй период сильнее провели уже москвичи, забив трижды: авторами голов стали Андре Петерссон, Яшкин и Егор Зайцев. На 51-й минуте гости вышли вперёд усилиями оформившего дубль Яшкина, но в концовке Гинтс Мейя перевёл встречу в овертайм. Победу гостям в дополнительное время принёс Яшкин.

Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и победило в Риге. У Яшкина — хет-трик